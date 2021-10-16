У сьомому випуску "МайстерШеф 11" учасникам довелося змагатися не тільки в своїх кулінарних талантах, а й інтелекті.

Так, одним із завдань останнього ефіру було вгадати рецепт по рядках з української поезії. Учасники розділилися на дві команди, але побачити і спробувати блюдо, яке їм належало повторити, могли тільки капітан і його помічник. Вони повинні були описати своїм колегам необхідні інгредієнти і процеси приготування за допомогою віршів.

В ході гри з'ясувалося, що капітан "червоних" Діана шахраювала, і додала в рядки до віршів необхідні їй слова. На офіційній сторінці "МайстерШеф" в Instagram опублікували фрагмент, як її відчитував суддя Ектор Хіменес-Браво, передає Politeka.net (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

"Діана відчула себе поетесою і переписала вірш, додавши туди курей. Ми неприємно здивовані цим проступком, це було огидне рішення. І ми вирішили перевірити всі вірші, надіслані Діаною, оскільки вона втратила довіру. І ми з'ясували, що гриби теж з'явилися з-під пера нашої кулінарної поетеси", - суворо заявив Ектор і вручив учасниці чорний фартух.

Українці з ентузіазмом обговорюють скандал на "МайстерШеф":

"Її треба було відразу відправити, а не надягати ще чорний фартух! 👎"

"Емоції викликає, в першу чергу, сам конкурс. Який в ньому сенс? Який досвід кухареві може дати спроба передати рецепт віршами?.."

"Ну і що такого?😢 Діана найкраща з кращих!!"

"Насправді дуже важкий конкурс. Не для аматорів точно!!!"

"Ну прямо дуже неприємно на це дивитися. І не тільки мова йде про обман Діани, а й Світлани"

"Які емоції може викликати нечесна гра? Звичайно обурення. Програвати і вигравати потрібно гідно"

"Господи, 2 слова виправила і вже все, злочин прям😂. Це ж не означає що вона все вигадала сама!"

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