Популярна 52-річна співачка і актриса Дженніфер Лопес, яка відновила свій давній роман з відомим актором Беном Аффлеком, не соромиться проявляти романтичні почуття на прогулянці
Як можна помітити, останнім часом артисти спокійно з'являються разом на світських заходах, а також розбурхують образами на романтичних прогулянках. На одній з останніх таких прогулянок пара вже зовсім не приховувала своїх почуттів.
Поки що пара встигла з'явитися разом тільки на трьох публічних заходах, в інший час зірки проводять час один з одним подалі від уваги преси, оскільки далеко не завжди шанувальники позитивно реагують на їх возз'єднання.
І хоча Лопес і Аффлек показують, що щасливі один з одним і бажають зміцнити відносини, навіть під романтичним відео з осінньої прогулянки не обходиться без критики:
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"Запам'ятай мої слова! Вона ще наплачеться з ним; це глибока любов❤; ось як виглядає справжня любов!; Я завжди хотів, щоб вони знову були разом; я думаю, вони такі милі разом, сподіваюся, у них все вийде; енергетичний вампір! Так помолодшав після відносин; він сказав, що я більше ніколи тебе не відпущу. Ми пройшли повне коло; ні за що, краще побережися, Дженні".
Найчастіше шанувальники спостерігають за артистами на вечірніх побаченнях у дорогих ресторанів. Також Джей Ло і Бен Аффлек були помічені в Лос-Анджелесі, де пройшлися вулицями в ефектних нарядах і навіть позували на камеру.
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