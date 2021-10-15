Британська соул-співачка Адель несподівано повернулася до кар'єри після декількох років перепочинку, здивувавши всіх новою зовнішністю.

33-річна зірка ніколи не відрізнялася стрункою фігурою, але провівши багато часу в спортзалі і почавши правильно харчуватися, перевернула світ з ніг на голову.

15 жовтня відбувся найгучніший камбек року, Адель поділилася новим відео на пісню Easy On Me у себе на YouTube, пише Politeka.net. Прем'єру кліпу одночасно дивилися 300 тисяч чоловік. А за десять годин відео зібрало 17 мілліонів переглядів. Трек очолив американський iTunes за 3 хвилини, побивши тим самим світовий рекорд.

Раніше в інтерв'ю виданню Vogue Адель розповіла, що за кілька років схудла на 45 кг, і причиною метаморфоз стало не її прагнення бути стрункою, а бажання поліпшити своє ментальне здоров'я, яке значно похитнулося після розлучення з чоловіком і батьком її сина Анджело, Саймоном Конеккі.

"Я зрозуміла, що, коли я тренуюся, то відчуваю себе краще", - поділилася Адель.

Зараз співачка займається спортом двічі або тричі на день. Вранці вона робить силові вправи, вдень займається хайкінгом або боксом, а ввечері залишає час на кардіотренування.

Відзначимо, до схуднення Адель виглядала так:

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