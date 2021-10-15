У черговому випуску телепрограми про зірок шоу-бізнесу "Світське життя" замість традиційної ведучої Каті Осадчої з’явиться Тимур Мірошніченко.

Як пише Politeka.net, авторська телепрогама Каті Осадчої "Світське життя" про зірок українського та світового шоу-бізнесу виходить на телеекранах вже більше 15 років. Як відомо, нещодавно Осадча втретє стала мамою, тому її довелося замінити.

Так, замість Осадчої інтерв’ю в зірок вже брали співачки Настя Каменських, Наталія Могилевська, Олександра Зарицька, а також спортсменка Анна Різатдінова. Цього разу у "Світському житті" замість Каті Осадчої з’явиться відомий український коментатор, ведучий другого сезону шоу "Маскарад" Тимур Мірошніченко. Про це повідомили на офіційній сторінці програми в Instagram.

"Світський репортер цього тижня - телеведучий Тимур Мірошніченко 😉 Разом сходили на модний показ, де ролі моделей приміряли зірки "1+1". На інтерв’ю з ким будете чекати?😉", - написали на сторінці.

У коментарях шанувальники "Світського життя" написали, що думають про чергову заміну.

"Клааас!🔥🔥🔥Оце буде супер випуск! Подивлюся👍", " 🔥🔥🔥🔥🔥👏👏👏👏👏👏❤️❤️❤️❤️❤️ Супер!!!!!", " А що це на гостях за шмаття, вибачте на слові ...? 🤦♀️🤔 Виглядає елегантно тільки один світський репортер", " Ого! Наскільки Єгор вище Тимура? 😮😮 Який у них ріст? Дуже цікаво стало 🙂", - написали в мережі.

Рaніше Politeka писала, що Горбунов нагадав українцям, від кого насправді залежать їх життя: "Оберігаєте нас...".

Нагадаємо, що дружина "Холостяка" Добриніна розповіла Осадчій, як чоловік поїхав від неї: "Благала залишитися...".

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