Відома співачка і вибула учасниця шоу "Танці з зірками" Lida Lee (Лідія Скорубська) не змогла розлучитися з партнером Олексієм Базелою після вильоту і пояснила чому.

Як передає Politeka.net, 6-ий ефір шоу "Танці з зірками" закінчився сумно для багатьох шанувальників шоу. Під кінець випуску виявилося, що повинні вигнати дві пари, а серед номінантів на виліт виявилися улюбленці: Ольга Харлан і Дмитро Дікусар, Олександра Зарицька і Юрій Мєшков і Lida Lee з Олексієм Базелою. Однак, вирішили, що шоу покине одна пара, і ними виявилися Lida Lee з напарником.

Так, цього разу артистка опублікувала нове відео на своїй сторінці в Instagram. На кадрах вона знаходиться в тренажерному залі, і розповідає, що тепер, після шоу, вона хоче продовжити займатися танцями разом зі своїм напарником Олексієм Базелою.

"Я думаю, що потрібно зізнатися вам.

Ми тепер не можемо без танців і один дружки. Дала собі обіцянку продовжувати стабільно займатися. І підтримувати все те, що придбала за цей час в "Танцях з зірками", - розповіла співачка.

Раніше повідомлялося, продюсер "Танців з зірками" показав, як Lida Lee з партнером переживали виліт з шоу: "Дуже сумно, але такі правила..."

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