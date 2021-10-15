Відома телеведуча Катя Осадча, яка веде програму" Світське життя", досить швидко після народження сина приступила до роботи, а сьогодні артистка вразила зовнішнім виглядом на роботі.

Телеведуча на третій день після народження сина встигла приїхати на зйомки телепередачі і навіть взяла інтерв'ю. Таким чином Осадча показала, що не бажає залишатися осторонь від світського життя.

Зараз телеведуча активно працює над зйомками нових ефірів і випуском свого шоу, а також встигає засвітитися на різних телепередачах, куди її запрошують. Цього разу зірка також показала в мережі Instagram свій новий образ.

У синій сукні в підлогу Осадча продемонструвала, наскільки добре вона виглядає після третіх пологів. До того ж глибоке декольте з оригінальним вирізом показало її форми у всій красі.

Нагадаємо, Юрій Горбунов і Катя Осадча живуть в закритому котеджному містечку в елітному селищі Романків недалеко від Києва. Всі будинки в цьому районі дуже схожі-двоповерховий будинок, галявина, а також дитячий майданчик, басейн, веранда, які обгороджені подвійним парканом.

Не так давно сніданок на вулиці зірка влаштувала разом з новонародженим сином, що і показала на фото в сторі. Також зірка помилувалася плющем, що змінив свій колір на більш осінній.

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