Українська співачка Христина Соловій, продюсером якої є Святослав Вакарчук, розповіла про недавню подію, яка вирішила долю її одного маленького друга.

Христина Соловій стала популярною молодою співачкою, вона стала відома після участі в популярному вокальному шоу" Голос країни", де стала фавориткою Святослава Вакарчука, підкоривши артиста своїм талантом. Після участі в проекті Вакарчук навіть став її продюсером, таким чином співачка стала першою підопічною Святослава Вакарчука.

У своєму Instagram сьогодні дівчина поділилася зворушливою історією порятунку маленького вихованця.26 серпня Христина поверталася з репетиції і до її ніг кинувся кошеня. Взяти на руки його було неможливо, бо від болю той жалібно плакав і волочив за собою задні лапки.

«Я не могла зрозуміти відразу, що ж з ним сталося, але так само не могла пройти повз, тому відразу почала набирати ветеринарні клініки. Десяток з них мені відмовили, але друзі порадили везти малого в Глеваху, де є кращий ветеринарний хірург.

Незважаючи на довгі пробки ми з малим таки дісталися до нашого спасителя в Глеваху. Лікар сказав, що ще кілька годин і було б пізно. Але були проведені дві важкі операції і зараз він здоровий і дуже живий. Очевидно, кошеня збив самокат, або машина, в результаті чого, всі внутрішні органи змістилися в легеневу область. Була ще й невелика травма лапки, досі заживає " - розповіла дівчина.

Вона зазначила, що через проблеми з імунітетом в іншого вихованця врятованого малюка залишити не може, але шанувальники можуть взяти кошеня собі.

"Дуже сподіваюся, що серед вас знайдуться ті добрі серця, завдяки яким ще тримається цей жорстокий світ. У межах Києва-привезу особисто до дверей"»

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"Мені дуже подобається " йду на дно". І я мала необережність записати кавер на цю пісню на день народження Святослава і привітати його цією піснею. Потім зрозуміла, що це було дуже недоречно. Просто це дійсно моя улюблена пісня", - сказала співачка.

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