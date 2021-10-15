Відома українська співачка Тіна Кароль розповіла, чи буде брати участь у ще якихось проєктах після того, як покинула шоу "Голос країни", "Голос. Діти" та "Танці з зірками".

Як пише Politeka.net, популярна українська виконавиця Тіна Кароль активно записує нові відео, які публікує на платній платформі Patreon. Цього разу співачка відповіла на 25 найпоширеніших запитань, які отримує від шанувальників, а відеозапис відповідей поширила на своєму YouTube-каналі.

Так, Кароль розповіла, чи планує брати участь в інших проєктах після того, як заявила, що покидає шоу "Голос країни", де вона була тренером із 2013 року, та "Танці з зірками", які вела із Юрієм Горбуновим.

"Не планую брати участі. Та не скажу я нічого нікому", - сказала Кароль.

За словами продюсера шоу Володимира Завадюка, Тіна припинила співпрацю без жодних конфліктів.

Окрім цього, Кароль розповіла, чим зазвичай снідає, а також скільки разів в день їсть. Також Тіна сказала, що дуже хоче стрибнути із парашутом, вчиться бути пілотом, розповіла, чим запам’яталися шкільні роки та ще багато чого цікавого.

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