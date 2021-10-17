Дружина популярного телеведучого Григорія Решетника, який веде шоу "Холостячка" і "Україна має талант", Христина Решетник розповіла, як відпочила з дітьми в Туреччині.

Як передає Politeka.net, Христина Решетник є дружиною популярного телеведучого шоу "Україна має талант" і "Холостячка" Григорія Решетника. Вони є прикладом пари в українському шоу-бізнесі. Подружжя разом більш як 10 років, і у них вже троє дітей.

Так, цього разу Христина Решетник опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, вони з Григорієм Решетником і дітьми - Іваном, Дмитром і Олександром вирушили на відпочинок до Туреччини. Там вони відвідали величезний парк атракціонів. Дружина телеведучого розповіла, як вони там провели час.

"Сьогодні в «Land of Lagends” ми останній день 🥳 і переїжджаємо далі!



Насправді, декількох днів тут достатньо, щоб обійти все - хоча увесь парк, дійсно, вражає масштабами - все продумано до дрібниць! Справжній турецький «Діснейленд». Вчора ми встигли все - не було часу виставляти навіть. Все, що робили і побачили, а ввечері заснули без задніх ніг 🤪



Як гадаєте, що нам усім сподобалось найбільше????:

- водні атракціони

- стрибати на хвилях в басейні

- кататися на американських гірках

- будиночок «Маші і ведмедя»

- нічне шоу на каналах", - розповіла Христина Решетник.

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