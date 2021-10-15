Дружина продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова і відома українська актриса Анна Саліванчук, яка нещодавно розповіла про свої проблеми, вирішила влаштувати сімейний відпочинок.

Анна Саліванчук часто говорить про життя, жартує про різні висловлювання і любить повчати шанувальників. Часто актриса зізнається і про те, що в її буднях бувають проблеми, в тому числі і сімейні.

Проте, зірка не сумує і розповідає, як іноді корисно з ними справлятися всім разом. Цього разу Анна вирішила з сім'єю змінити місце відпочинку і вирушила з дітьми в басейн. Також Анна покрасувалася формами в яскраво-рожевому купальнику, привертаючи до себе увагу.

Варто відзначити, що мама двох дітей активно працює над тим, щоб її фігура була такою ж хорошою, як і раніше. До того ж Саліванчук ходить на тренування і мріє знову сідати на шпагат, як раніше.

"Дуже потрібно іноді міняти локацію і робити душі свято», - висловилася Анна.

Раніше Саліванчук підмітила, що у неї раніше були проблеми зі спиною, але таких - немає. Вона думала, що це обійдеться лише масажем, проте це допомогло всього на півдня, а далі стало ще гірше.

"Я такого ще не бачив у 35 років, каже нейрохірург. Вам терміново потрібно робити операцію. І тут на мене надягають корсет...На шийному хребті мені видалили 2 грижі, 1 диск і вставили титанову пластину. Це спинний мозок чому пропав зір, а це дуже небезпечно. Я могла залишитися овочем", - зізналася Анна Саліванчук.

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