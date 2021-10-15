Українська актриса Ольга Сумська, яку визнали народною і заслуженою артисткою України, показала себе на відпочинку в Туреччині, записавши кілька сторіс.
Як пише Politeka.net, Ольга Сумська є успішною вітчизняною актрисою. Напередодні, 14 жовтня, зірка святкувала 88-річчя своєї мами. Заради такої події приїхала навіть дочка Тоня Паперна з Росії. Але вже вночі Ольга прихопила чоловіка Віталія Борисюка і вирушила в Міжнародний аеропорт Бориспіль, звідки полетіла під ранок під Анталію, Туреччина. На нових сторіс в Instagram Сумська показала, як проводить час на курорті.
На відео Ольга була в леопардовому вбранні. Сумська прийшла на пляж, де хвалилася видами.
"Оксамитовий сезон", - підписала відео Ольга.
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На ще одному сторіс Ольга показала Середземне море.
"Туреччина", - лаконічно підписала кадри зірка.
"Ви навіть не уявляєте, яке воно тепле сьогодні. Тому зараз піду скупаюся", - сказала у відео Сумська.
Нагадавши, Сумська відзначила 88-річчя мами з доньками, Борисюком, але без сестри, рідкісні фото
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