Вітчизняний танцюрист Влад Яма, який багато років судить проект" Танців з зірками", показав себе з дружиною лілією і заінтригував українців прийнятим рішенням.

Як пише Politeka.net, Влад Яма став популярним українським хореографом. Зірка вже кілька років судить проект" Танці з зірками", в якому сам колись брав участь. Яма одружився в 2015 році на красуні Лілії, яка вже встигла народити хореографу сина Леона. Не забуває Влад і про Instagram, де активно ділиться всім цікавим.

На новому фото Влад був у светрі і джинсах. Поруч стояла Дружина в светрі і капелюшку.

"Ми прийняли серйозне рішення...", - написав Влад Яма під фотографією.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Ти відпускаєш волосся ??", "Переглянути всі інтерв'ю Анатолія Анатоліча ?", "Почати дивитися гра в Кальмара з останньої серії ??", "Ви вирішили народити другу дитину або...усиновити?!", "До поповнення сім'ї?", "Щеплення?", "Тільки не кажіть, що переїхати зібралися за кордон".

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