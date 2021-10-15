Христина Гірник, дружина ведучого шоу "Маска" Володимира Остапчука, показала, як проводить з чоловіком час, втікши зі столиці України.
Як пише Politeka.net, Володимир і Христина одружилися рівно рік тому. Парочка після весілля дуже багато проводила спільно час, ділячись фото і відео в своїх блогах. А сьогодні Христина вирішила показати кадри з весілля, опублікувавши їх в Instagram.
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Щоб виставити це фото я чекала цілий рік, пам'ятаю цей момент, як зараз.... Сокровенно березі і дякую!
Ми зовсім не ідеальні, ми зі своїми шорсткостями, зі своїми поглядами, характерами, але саме це - ми сильно цінуємо в один одному!
Я рада, що ми зустрілися і вибрали далі по життю йти разом, а найголовніше, що робимо цей вибір кожен день по тому! Щаслива, що наші батьки з нами і радіють за нас!
Попереду у нас ще багато прекрасних років, емоцій, подій, можливостей, можливо, складнощів, але знаєш що, Вова?!
Разом ми можемо все", - написала Христина.
У сторіс Христина показала, що пара зібралася втекти зі столиці в це свято.
"Куди це ми їдемо сьогодні? Вирішили від усіх втекти сьогодні", - написала Христина.
Дружина Володимира розповіла, що хоче на природу:
"Поїдемо гуляти в лісі, дихати повітрям, насолоджуватися один одним і мріяти".
Як виявилося, парочка вирушила на Київське море.
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