У мережі показали, хто на шоу "Співають всі", де капітаном зіркою сотні є Наталія Могилевська, хто зробить фінальний випуск шоу незабутнім.

Як пише Politeka.net, "Співають всі" - це нове українське шоу, де зоряна сотня на чолі з Наталією Могилевською слухають учасників і починають співати з ними, якщо їм подобається виконання. Чим більше артистів почали співати з учасником, тим успішніше виступ. На сторінці "Зіркового шляху" з'явилися подробиці про фінал шоу.

На кадрах показали Анастасію Приходько, українську співачку і учасницю Євробачення. У добірці були найустріші цитати, де артистка критикувала учасників за професії, образи та інше.



"Я оцінюю як артиста в цілому. Образ, пісню, для мене це важливо", - сказала Приходько в одному з випусків.



"Не дотягнули знаєте чому? Ви постійно трималися за своє причинне місце, начебто воно у вас болить", - сказала іншому приватнику Анастасія.



"Це немає претензії до вас, просто ви мені не подобаєтеся", - зазначила ще в одному випуску зірка"Євробачення".



"Коли вийшли і сказали, що: "Я Тіктокер і блогер". Ви цим хвалилися, чим засмутили мене, на жаль, я не вважаю це професією", - заявила ще одному учаснику Анастасія.



"Мене тут всі вважають змією, але насправді це не так", - зазначила Приходько.



"Така тенденція пішла. Неповага до сцени. І це неповага в голому бюсті, червоних шкарпетках, ви нам показали себе", - розкритикувала учасницю артистка.

"Гостра на язик Анастасія Приходько зробить фінал" Співають всі " ще спекотніше

Цитати співачки Анастасії Приходько на Співають всі стали легендарними, так покращуйте настрій-згадуйте найкрутіші. Впевнені, завтра також буде гаряче!", - було написано під відео.

Фанати подивилися його кілька тисяч разів і не залишили коментарі.

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