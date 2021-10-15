Катя Осадча, дружина Юрія Горбунова, яка нещодавно народила третього сина, показала себе в новому образі, порадувавши українців в соціальній мережі Instagram.

Як пише Politeka.net, Катя Осадча є успішною українською телеведучою. 38-річна зірка народила сина від першого чоловіка в 2002 році, якого назвала Іллею. Через кілька років пара розлучилася і до 2017 Осадча не виходила заміж. Але Катю зачарував Юрій Горбунов і пара не тільки одружилася, але вже встигла завести двох дітей - Івана і Данила. Останнього Катя народила 19 серпня. Телеведуча вже повернулася до роботи а також веде активно сторінку в Instagram.

На нових фото Осадча показала, як виглядає в розкішній приталеній сукні. Наряд блищав, а образ Катя доповнила стильним капелюшком. Зірка поділилася кількома фото, щоб продемонструвати свою фігурку.

"Готові " і" готові 2", - підписала кадри Катя Осадча в Instagram.

Нагадаємо, Катя Осадча в чорному костюмі показала, як проводить час в компанії знаменитих колег

Також Politeka писала, що дружина "Холостяка" Добриніна розповіла Осадчій, як чоловік поїхав від неї

А ще Politeeka повідомляла, що Осадча з дитиною на руках вибачилася перед українцями за скандал з поліцією