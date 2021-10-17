Відомий український шоумен, ведучий популярних проектів "Холостяк" і "Холостячка" Григорій Решетник показав учасників шоу" Холостячка-2 " зі Златою Огневич.
Григорій Решетник веде шоу, часто спілкуючись з учасниками, повідомляє Politeka.net. Ведучий приносить листи від "холостячки" і розповідає про майбутні побачення.
У п'ятницю, 15 жовтня, вийшов п'ятий випуск шоу "Холостячки", за підсумком якого хлопців, які борються за серце Злати, стало менше.
У своєму пості Instagram Григорій Решетник показав учасників перед відходом деяких з них.
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"Хто залишить сьогодні шоу, а хто Златі підходить найбільше???",- написав телеведучий.
За дев'ять годин публікація зібрала понад 5000 лайків і багато коментарів.
"Сашу треба просто відправляти....хоча Влад 25, теж не її герой)", "Рома Свечкаренко підходить більше😍 🔥", "Діма дуже підходить️️", "А насправді, Злата сама поцілувала Діму", "Максим Тарапата😊", "Дмитро вийде у фінал 100%", "Рома Свечкоренко підходить! Гармонійна пара вийде🔥", - розгорілася суперечка в Мережі.
Зазначимо, Злата Огневич прийшла на шоу, щоб зустріти своє кохання. 35-річна артистка хоче створити сім'ю з гідним чоловіком, адже раніше у неї були невдалі стосунки.
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