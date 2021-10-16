Ведучий і автор тревел-програми "Світ навиворіт" Дмитро Комаров розповів про народ, який його вразив під час подорожі за кордон.

Дмитро Комаров об'їздив багато країн, показуючи життя людей у різних куточках, передає Politeka.net. Передача "Світ навиворіт" завоювала велику любов публіки, тому телеведучий продовжує свої подорожі.

Так, Комаров відправився в Пакистан, і розповів про місто Пешавар, де його вразили місцеві жителі.

"Пешавар. Місто, де живуть пуштуни. Войовничий народ, у якого є власний кодекс честі пуштунвалі. Він часто важливіший за закони країни. Керуючись пуштунвалі, люди тут самі можуть приймати рішення швидше, ніж суд. Набагато швидше. Яскраве місто, яке мені запам'яталося на все життя", - розповів мандрівник, додавши, що зараз туди можливий в'їзд туристів тільки в супроводі охорони.

За годину публікація зібрала понад 20 тисяч лайків і багато коментарів:

"Який костюм !!!🔥 🔥 🔥 Дорого багато😍 🙌 🙌 🙌", " чекаємо.🔥 🔥 🔥 Дякую за вашу працю👏 👏 👏", " ще одне географічне відкриття з колекції Світу навиворіт. Які ж ви Класні!", "Діма, спасибі за захоплюючі випуски ❤️❤️❤️", "🔥 Прикид Аладіна", " Дмитро, спасибі за прекрасні репортажі! Бережіть себе!".

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