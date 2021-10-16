Катя Осадча, дружина Юрія Горбунова, яка нещодавно народила третього сина, вразила блискучим чином, що представила на модному конкурсі поряд з молодою спортсменкою Дариною Білодід.

Популярна телеведуча часто показує в Instagram кадри зі зйомок для майбутніх ефірів світського шоу. Цього разу Катерина показала стильний образ разом зі спортсменкою Дариною Білодід, з якою зустрілася на конкурсі.

"Міс Всесвіт у спорті. Красива, струнка, але сьогодні судить майбутніх міс. Фото з Дашею-випробування на впевненість у собі, адже вагова категорія в 48 кілограм Даші в дзюдо підштовхує до відмови від вечері :) Наше інтерв'ю з @ dariabilodid7 скоро в Світському житті» - розповіла Катерина під яскравим фото.

Образи Катерини та Дар'ї на конкурсі підкорив фанатів:

"Дві королеви!; Неперевершена Катерина; яке випробування, неперевершена і все тут🥰 🥰 🥰; Катя, ви виглядаєте чудово після третіх пологів. Думаю, що це Даші потрібно брати з Вас приклад на майбутнє 😉; Катя ви розкішна; і це послемтретіх пологів, хороша; дуже хороші!; Які чарівні красуні😍; Так і не скажеш! Начебто однакові, але ти Катя просто вище, ось і все».

Телеведуча на третій день після народження сина встигла приїхати на зйомки телепередачі і навіть взяла інтерв'ю. Таким чином Осадча показала, що не бажає залишатися осторонь від світського життя.

Зараз телеведуча активно працює над зйомками нових ефірів і випуском свого шоу, а також встигає засвітитися на різних телепередачах, куди її запрошують.

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