Катя Осадча, дружина Юрія Горбунова, яка нещодавно народила третього сина, вразила блискучим чином, що представила на модному конкурсі поряд з молодою спортсменкою Дариною Білодід.
Популярна телеведуча часто показує в Instagram кадри зі зйомок для майбутніх ефірів світського шоу. Цього разу Катерина показала стильний образ разом зі спортсменкою Дариною Білодід, з якою зустрілася на конкурсі.
"Міс Всесвіт у спорті. Красива, струнка, але сьогодні судить майбутніх міс. Фото з Дашею-випробування на впевненість у собі, адже вагова категорія в 48 кілограм Даші в дзюдо підштовхує до відмови від вечері :) Наше інтерв'ю з @ dariabilodid7 скоро в Світському житті» - розповіла Катерина під яскравим фото.
Образи Катерини та Дар'ї на конкурсі підкорив фанатів:
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"Дві королеви!; Неперевершена Катерина; яке випробування, неперевершена і все тут🥰 🥰 🥰; Катя, ви виглядаєте чудово після третіх пологів. Думаю, що це Даші потрібно брати з Вас приклад на майбутнє 😉; Катя ви розкішна; і це послемтретіх пологів, хороша; дуже хороші!; Які чарівні красуні😍; Так і не скажеш! Начебто однакові, але ти Катя просто вище, ось і все».
Телеведуча на третій день після народження сина встигла приїхати на зйомки телепередачі і навіть взяла інтерв'ю. Таким чином Осадча показала, що не бажає залишатися осторонь від світського життя.
Зараз телеведуча активно працює над зйомками нових ефірів і випуском свого шоу, а також встигає засвітитися на різних телепередачах, куди її запрошують.
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