Популярна 52-річна співачка і актриса Дженніфер Лопес, яка нещодавно з'явилася на кінофестивалі разом з Беном Аффлеком, здивувала несподіваними кадрами зі зйомок нового фільму.

Дженніфер вирішила показати перші промо-кадри зі зйомок нового фільму, в якому тепер бере участь. Не так давно зірка оголосила про нову роботу, в якій збирається постати з нового боку.

Серйозний образ, без звичних коротких суконь і спокусливих костюмів чимало здивував шанувальників. Справа в тому, що Дженніфер вперше бере за серйозну роль і учасника безпосереднього планування зйомок і одночасно актриси, яка повинна зіграти досить незвичний для себе образ.

Шанувальники були приємно здивовані такою Лопес:

"Не можу дочекатися 🙌; Вперед, королева! 😍 ; занадто розкручена для цього фільму 🔥; щось новеньке для нашої Дженні; тепер вона серйозна; Ось це правильний підхід до справи; не можу дочекатися нового фільму; " і без сукні? Несподівано така серйозна; у тебе красива ... 😈 🥰 ; Я люблю тебе❤️".

Оскільки Дженніфер Лопес намагається займатися не тільки кар'єрою співачки, вона чергує участь в зйомках для нових кліпів з рекламними фотосесіями. Всілякі колаборації, а також її власні розробки косметики Лопес не боїться рекламувати завдяки зухвалим образам.

Наприклад, шанувальники все ще згадують не таку давню роботу Дженніфер, яка позувала перед камерами в простих, але вельми відкритих нарядах.

Нагадавши, Дженніфер Лопес в сукні з однієї сіточки без сорому показала свої вигини

А ще Politeka повідомляла, що 52-річна Лопес в маленькому топіку позбавила дару мови на червоній доріжці

Також Politeka писала, що Дженніфер Лопес в палких обіймах Бена Аффлека не стала приховувати почуттів на червоній доріжці