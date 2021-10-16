Знаменита 52-річна співачка і актриса Дженніфер Лопес часто бере участь в різних фотосесіях, заради яких вона готова змінити імідж і показати фігуру з мінімумом одягу або навіть в одній сіточці.

Зараз Дженніфер поїхала зніматися в новому фільмі, в якому повинна спробувати себе в новій ролі. Оскільки Лопес через роботу розлучилася на час з сім'єю, вона перестала відволікатися на соціальні мережі і лише повідомила про старт зйомок.

Шанувальники ж вирішили підтримати артистку, привітали її і почали публікувати багато різних фото з її попередніх фотосесій. Так, кілька тижнів тому Лопес знялася відразу для трьох фотосесій – одна у Венеції, інша для колаборації з відомим брендом взуття, а в третій для реклами власного бренду.

В образі бунтарки 52-річна знаменитість виглядала більш ніж привабливо. Причому вигляд Дженніфер в Джинсах, теплій світлій кофті і з розпущеним, трохи завитим волоссям зі спеціальним «бантиком» тільки зробив її молодшою.

Як можна помітити, Дженніфер Лопес часто з'являється на публіці в модних образах, тоді як в реальному житті і на тренуваннях показує себе виключно в спортивному одязі. Вибирає Лопес її на свій смак і настрою, адже у неї під домашні образи виділена ціла кімната.

Також Лопес любить показувати плоский живіт, надягаючи маленькі топи і підкреслюючи привабливість за допомогою різних аксесуарів. На одних з недавніх кадрів Лопес застали під час прогулянки містом.

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