Актор театру і кіно Тарас Цимбалюк, красунчик з телесеріалу "Кріпосна", показав себе без преса, здивувавши навіть Ольгу Сумську, яка зараз відпочиває з чоловіком Віталієм Борисюком в Туреччині.

Як пише Politeka.net, Тарас став відомим вітчизняним актором. Цимбалюк встиг знятися в безлічі проектів, а нещодавно закінчив зйомки в серіалі "кріпосна 3". Не забуває актор і про соціальні мережі, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На новому фото Тарас здався з колою і бургером. На першому знімку Цимбалюк був підтягнутим. На другому знімку зірка був не в самій спортивній кондиції. Від кубиків на животі не залишилося і сліду. Швидше за все, це був спеціальний фотошоп, щоб показати вплив шкідливої їжі.

"Обожааю Мак. Особливо Біг Тейсті. А ви?",- запитав Тарас під фото.

"Аааа! Але плюс 10 теж йде, дуже милий", - написала Ольга.

Фоловери поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Ну ось же, справжня краса!!!", "Геній", "чекаю не дочекаюся відкриття маку біля будинку", " нарешті то не втягуєш живіт)))".

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