Українська співачка Тіна Кароль, яка стала Народною артисткою України, почала частіше показувати своє життя в соціальній мережі Instagram, а також дивувати кумедними роликами в новому стилі.

Тіна Кароль віднедавна почала показувати, як проходять її будні на зйомках, як вона готується до виступів у гримерці та багато іншого. Якщо ж рік тому Тіна лише знайомилася з тим, як вести соціальні мережі самостійно і розповідати про себе, то тепер зірка робить це регулярно.

Так, тепер Тіна навіть веде Тік-Ток, показуючи цікаві образи для своїх кліпів або промо-кадри зі зйомок для нових реклам. Артистка є амбассадором багатьох товарів, тому часто змінює образи.

Цього разу в дизайнерському вбранні Тіна вирішила трохи подуріти і станцювала перед камерою. Таким чином Тіна показала себе з нового боку-менш консервативною і стриманою.

Тіна Кароль часто опиняється в центрі обговорень через будь-який ролик в мережі. Оскільки зірка не заводить романтичних відносин і не розповідає про особисте життя, її поведінку часто обговорюють в мережі.

Особливо шанувальники обговорюють кадри з Кароль, яка з'являється в компанії з різними чоловіками або жартівливо фліртує з колегами на роботі. Раніше зірка порадувала коротким роликом, зробленим під час роботи стиліста.

Нагадавши, Кароль розставила крапки над " i "про свою участь в" Голосі країни " і "танці з зірками"

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