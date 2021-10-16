Соня Євдокименко, яка є онукою легендарної Народної артистки України Софії Михайлівни Ротару, показала себе під час тренування, порадувавши фанатів і маму.

Як пише Politeka.net, Соня Євдокименко вже давно живе в Нью-Йорку, де вчиться і робить перші кроки в якості моделі і співачки, йдучи по стопах легендарної бабусі. У внучки Ротару вже є мільйонер-наречений, який увійшов до списку Форбс. Соня також активно займається спортом, щоб підтримувати свою фігуру в ідеальних кондиціях. Не забуває Євдокименко і про Instagram, де Євдокименко ділиться з фанатами найцікавішим.

На новому відео, яке Соня опублікувала на другій сторінці в Instagram, внучка Ротару була в топі і лосинах. Євдокименко показала вправи, які потрібно виконати по 15 разів за три підходи.

"Новий день, новий flow! Приєднуйтесь!

3 підходи, по 15 разів!",- написала Соня.

Фанати, включаючи маму Соні, подивилися тисячі разів і написали коментарі:

"Принада. Спасибі", "Люблю".

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