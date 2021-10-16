У минулому ефірі "Холостячки" Злата Огневич з'явилася не тільки в орігіналньом вбранні і здивувала учасників, але ще і відзначилася під час індивідуального спілкування з деякими з них, поставивши важливе питання.

Після чергового ефіру, шанувальники вирішили обговорити безліч моментів, які торкнулися і конфліктні, і цікаві теми спілкування Злати з учасниками. Однією з бурхливо обговорюваних тем стало питання достатку.

Так, як виявилося, під час індивідуального спілкування з деякими з чоловіків Злата підняла дуже цікаву тему: може стати проблемою у відносинах високий дохід жінки, особливо, якщо він перевищує заробіток чоловіка?

У мережі відреагували на це питання досить спірно, розсудивши, що такі питання правда треба узгодити заздалегідь.

"Ну для кожного в родині сімейний бюджет це не проблема, треба щось купити будь ласка то треба будь ласка, але треба знати міру грошам; треба трошки думати, що гроші вони не просто так з'являються; Задворний дуже жадібний. Це червоною ниткою простежується з першого випуску; Діма одну дівчину не полюбить більше, ніж себе; Часто чоловіки вважають що працювати повинні обидва, а побут утримувати жінка! Ну як так?!; неначе курей на ринку купує🤦 🏻».

Також фан-сторінці в Instagram, присвяченій проекту, опублікували кадри зі Златою, на яких її можна побачити в короткій чорній сукні з рукавами, декорованими пишними пір'ям. Виявилося, що співачка виходила в світ в цьому вбранні в 2019 році, а тепер з'явилася на зйомках "Холостячки".

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