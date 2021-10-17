Популярна українська актриса і дружина продюсера" Квартал 95 " Олександра Божкова Анна Саліванчук, вирішила розповісти про якусь кризу в спілкуванні зі старшим сином після появи другої дитини.

Як можна помітити в профілі зірки в Instagram, вона часто говорить про проблеми дітей, Своїх і спілкуванні з чоловіком. Причому особисте життя нароказ артистка не виставляє, але говорить про неї цілком спокійно, цікавлячись різними темами.

За словами Анни, є одна проблема у мам, у яких з'являється друга дитина. Це те, що старший син (або дочка) починає раптом вести себе теж як маленька дитина.

"Не слухається, плаче, клянчить. Психологи це пояснюють дуже просто. Старша дитина бачить, як ви постійно няньчитеся з молодшим, тримайте на руках, сюсюкаетесь і він теж хоче до себе такої уваги. Тому починає вести себе досить дивно не дивлячись на те, що вже дорослий " - висловилася Анна.

Вона помітила, що зазвичай мамам катастрофічно не вистачає часу якісно приділити увагу кожній дитині, а потрібно ще й собі і чоловікові.

"І ось в цю прекрасну поїздку в Одесу, коли я відчуваю свою провину перед Микитою, хоча це в корені не правильно, я вирішила максимально увагу приділити Глібу. Щоб він був один і відчував себе королем без Микити. У нього тут багато розваг: басейнів і сауни, смачні Ресторани, море і багато часу на купання» – поділилася переживаннями Саліванчук.

Ми також писали, часто актриса зізнається і про те, що в її буднях бувають проблеми, в тому числі і сімейні.

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