Нещастя сталося із зіркою серіалу "Моя улюблена Страшко" і учасником "Танці з зірками" Артуром Логая
Напередодні прямо ефіру танцювального шоу він серйозно травмував ногу і загримів до лікарні, пише Politeka.net.
Він цьому Артур Логай сам повідомив у себе в Інттаграм в розділі Stories.
Знаменитість показав знімок, зроблений в лікарні. У Артура видно перев'язану ногу.
"Я у мами танцівник. Трохи більше доби до ефіру. Тепер ви знаєте, де я був минулої ночі", - розповів він шанувальникам.
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Його партнерка Анна Кареліна також показала знімок актора з лікарні.
"Талановитий мій", - підписала вона.
Тепер не ясно, чи вийде зірка на паркет шоу "Танці з зірками".
Відзначимо, що раніше Артуру пророкували перемогу в новому сезоні проекту Танці з зірками. Хореограф Ілона Гвоздьова у себе в Instagram писала, що актор демонструє хорошу техніку на паркеті.
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