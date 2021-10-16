Нещастя сталося із зіркою серіалу "Моя улюблена Страшко" і учасником "Танці з зірками" Артуром Логая

Напередодні прямо ефіру танцювального шоу він серйозно травмував ногу і загримів до лікарні, пише Politeka.net.

Він цьому Артур Логай сам повідомив у себе в Інттаграм в розділі Stories.

Знаменитість показав знімок, зроблений в лікарні. У Артура видно перев'язану ногу.

"Я у мами танцівник. Трохи більше доби до ефіру. Тепер ви знаєте, де я був минулої ночі", - розповів він шанувальникам.

Його партнерка Анна Кареліна також показала знімок актора з лікарні.

"Талановитий мій", - підписала вона.

Тепер не ясно, чи вийде зірка на паркет шоу "Танці з зірками".

Відзначимо, що раніше Артуру пророкували перемогу в новому сезоні проекту Танці з зірками. Хореограф Ілона Гвоздьова у себе в Instagram писала, що актор демонструє хорошу техніку на паркеті.

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