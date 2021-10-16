Українська співачка, блогер і актриса Надя Дорофєєва, дружина артиста Володимира Дантеса, показала сміливий образ сучасної нареченої на промо-фото до своєї нової композиції, що записала разом з відомим співаком.

Як стало відомо пару днів тому, Надя Дорофєєва спільно з популярним виконавцем Скриптонітом випустили нову пісню "наречена". Артисти планують підтримати її кліпом, режисером якого стане Таня Муіньо.

Однак поки композиція вийшла без відеоряду, артисти вирішили підігріти інтригу і знялися у фотосесії для залучення уваги. В образі кокетки-нареченої Надя була сама на себе несхожа. До того ж, її образ в прозорій весільній сукні убив фанатів.

До слова, це не перша спільна робота артистів. Раніше їх минулий Фіт "не забирай мене з паті" і виявився однією з кращих пісень в альбомі Скриптоніта і був дуже популярний.

"занадто гарні ❤️; ні!; Це точно наша Надя?; І мені здається перебір👑 ⚛️; це Феміда в мереживах ?; Звідки ведуть тебе ноги? Чому тебе не сховали..❤️», - пишуть в мережі.

Також днями Надя порадувала фанатів новим постом. Зірка також продемонструвала незвичайний аутфіт.

"Інста вчора просто відкривала для мене Reels Ищите️ Ищите шукайте відео в моїх сторіз і своїй стрічці!» - написала в соцмережі екс-солістка групи "Время и Стекло".

Цей пост Надя супроводила серією своїх знімків. Позувала виконавиця в коричневому боді з відвертим декольте і бежевих брюках-кльош. Своє темне довге волосся Дорофєєва залишила розпущеним.

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