Український ресторатор болівійського Походження Ектор Хіменес-Браво, суддя "Майстер Шеф", показав, як вибирає серед дівчат.

Як пише Politeka.net, Ектор-Хіменес Браво є успішним телеведучим в Україні, судить шоу" Майстер Шеф", а також володіє ресторанами. Ектор зізнавався, що обожнює українок Кі хотів би собі дружину з України. Не забуває Хіменес-Браво і про соціальні мережі, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На новому відео Ектор стояв перед камерою, поки йому задавали питання, пропонуючи вибрати між двома дівчатами. Між Валею Карнавал і Юлією Гавриліною Хіменес-Браво вибрав Юлію. А ось між Гавриліною і Анею Покров Ектор вже вибрав Аню. Між Анею Покров і Діною телеведучий знову вибрав Аню. Але Карині Карамбейбі Аня таки програла. А Карина програла дівчині під псевдонімом Дошик.

"Відзнач улюбленого тіктокера в коментарях, і він тобі обов'язково відповість!",- написав Ектор.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Хто вони всі", " Карина і Дошик, Дошик? Я б відразу вибрала Карину", "Ектор, йдіть знімати нову серію, я вже чекаю", "кухар вибрав Дошик", "О, Боже, хто всі ці дівиці".

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