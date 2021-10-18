Дружина бувший "Холостяка", телеведучого Микити Добриніна, Даша Квіткова, заговорила про помилки у вихованні маленького сина.

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram блогерка розповіла про це, а також поскаржилася на втомлений стан і плаксивий настрій в реальному житті.

"У реальному житті немає фільтрів, масок і функції «перемотування». Колись проект допоміг мені прийняти свою "неідеальність", але після пологів — це прям надзавдання. Дуже складно прийняти тіло, втомлений стан, плаксивий настрій і якісь помилки у вихованні Лева»,-написала Даша, яка любить ділиться своїм досвідом материнства.

Квіткова каже, що компліменти чоловіка допомагають їй прийняти свою зовнішність після пологів, а розповіді мами – змириться з батьківською неідеальністю.

"Втомлений стан-бич всіх матусь.

Я не скаржуся, просто хочу підтримати всіх тих, хто теж переживає подібні емоції», - продовжила вона.

Вона порадила своїм передплатникам закопуватися в проблеми, а попросити близьких про підтримку і брати контроль над ситуацією в свої руки.

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