Співачка Злата Огневич, учасниця "Євробачення", яка вирішила спробувати знайти кохання на проекті" Холостячка", показала, на який грішок вирішила піти.

Як пише Politeka.net, Злата Огневич є успішною співачкою в Україні, а також Європі, посівши третє місце на шоу Євробачення. Також артистка перемогла на проекті "Маска", де ховалася за маскою Сонця. Зараз Огневич вирішила спробувати знайти кохання на шоу "Холостячка". Не забуває зірка і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На нових кадрах Злата здалася в білому вбранні у апельсинового дерева. Зірка зірвала дозрілий плід, після чого піднесла до носа, щоб відчути його запах.

"Крали апельсини зі Златою Огневич", - написано було у Злати під відео.

"Боже, який це кайф. Який він ароматний. Неймовірно. Юля, понюхай, він реально ароматний. Боже, як пахне", - сказала Злата у відео.

"Нам дуже смачно і не соромно", - написано було під кадрами, де Злата ласувала апельсином.

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