Співачка Глюкоза повторила образ Тіни Кароль, яку українська артистка використала в кліпі" Скандал", фанати одноголосно визначили, кому більше йде.

Як пише Politeka.net, Тіна Кароль не так давно випустила міні-альбом"Красиво". Зірка випустила кілька кліпів, зокрема на пісню"Скандал". У відеороботі Тіна була в ефектному костюмі, який ідеально підкреслив форми співачки. Арстика розбурхували весь кліп пластикою і фанати гідно зустріли кліп, адже він набрав понад 18 мільйонів переглядів.

Співачка Глюкоза вирішила повторити образ Тіни Кароль, надівши аналогічний костюм. Зірка танцювала і трохи показала свою пластику.

"Тіна Кароль vs Глюкоза. Кому крутіше?",- написала Тіна.

Фанати відразу почали коментувати відео:

"З якого боку не глянь-Тіна круть", "звичайно ж Тіна"," Тіна Краща"," Однозначно тіні", " Ну звичайно Тіна! Мені взагалі здається, що цей комбез ніхто не має права більше одягати!", "Суцільне самозамилування....".

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