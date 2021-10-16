Телеведуча Катя Осадча, дружина Юрія Горбунова, показала себе на осінній прогулянці, а також задала цікаве питання українцям.

Як пише Politeka.net, Катя Осадча вийшла вдруге заміж в 2017 році, вибравши в чоловіки Юрія Горбунова. Зірка відразу народила сина Івана, а нещодавно з'явився ще один спадкоємець-Данило, якого Катя народила 19 серпня. Але Осадча вже повернулася до зйомок, а також веде сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На нових фото Катя була в куртці і окулярах. Зірка посміхалася, показавши, як гуляє на вулиці.

"Осінь, як вона є. Довгі вихідні-випробування батьків на винахідливість, чим різноманітним зайняти дітей. Наш арсенал вичерпується. Чим ви зайняті в ці маленькі канікули? :) ",- написала Катя під фото.

Фанати поставили понад 5 тисяч лайків і написали коментарі:

"Рибалка", " ми вже третій день граємо в настільні ігри. Завтра подорож в Ліс На пікнік", " старшу вигулювали в парку, годували білок, качок, грали на дитячому майданчику, пікнік з кавою в термосі в лісі. Молодший солодко спить в колисці при такій погоді;)".

Нагадаємо, схудла Осадча вразила блискучим вбранням в компанії Білодід

А ще Politeka повідомляла, що Осадчу у Світському житті замінили співачкою, яка боролася за поїздку на "Євробачення"

Також Politeka писала, що Осадча в приталеній сукні вразила фігурою через два місяці після пологів



