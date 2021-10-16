Український хореограф та переможець "Танців з зірками" Євген Кот, який зараз став новим суддею "Україна має талант", показав, як проводить час і звернувся за допомогою.
Як пише Politeka.net, Євген Кот став популярним вітчизняним хореографом і переможцем "Танців з зірками", де партнером стала йому Ксенія Мішина. Цього року парочка знову працює в одному проекті, адже Ксенію та Євгенію запросили бути суддями в проекті"Україна має талант". Третім суддею став Сергій Притула. Не забуває хореограф і про Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.
На нових сторіс Євген показав, як проводить час з дружиною Наталією. Як виявилося, пара вирушила в заклад, де вирішили влаштувати побачення. Наталія та Євген сиділи за столом, чекаючи страв. У дружини хореографа стояв келих з якимось напоєм.
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