Нова ведуча "Танців з зірками" Іванна Онуфрійчук, показала, як блищала на шоу "Міс Україна Всесвіт 2021", порадувавши фанатів.

Як пише Politeka.net, ОНУФРІЙЧУК стала новою ведучою "Танців з зірками", замінивши там співачку Тіну Кароль. Зірка також веде ще кілька програм на ТБ, а також розвиває блог в Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.

На нових фото Іванна показала, як була на конкурсі "Міс Україна Всесвіт". Зірка там була присутня в якості поважного журі. Для конкурсу Онуфрійчук одягла ефектну міні-сукню з відкритими плечима. Іванна опублікувала кілька фото, на яких показала учасниць конкурсу і саму переможницю - Анну Неплях.

"Я у складі почесного журі конкурсу" Міс Україна Всесвіт»

Давно я не бачила, щоб на одній сцені зібралося стільки красивих і талановитих дівчат!

Всі учасниці конкурсу вже сформувалися особистості, які чогось досягли.

Взагалі, для мене кожна з дівчат, вчора вийшли на сцену, вже переможниця.

Я сама колись була на їхньому місці і знаю, що таке конкурси краси.

Це щоденні підготовки, зйомки, зустрічі. Ти на підборах і з макіяжем з 6 ранку до 11 вечора.

Це складно і фізично, і морально.

Тому, вітаю із заслуженою перемогою Ганну Неплях, яка вразила всіх членів журі та глядачів", - написала Онуфрійчук.

Фанати поставили майже 2 тисячі лайків і написали коментарі:

"Це щось, Анна", "третя віце-міс симпатичніше дівчина"," Іванночка, так схудла", "випадково ця красуня Анна не брала участь в шоу"Холостяк"?", "Так ви набагато красивіше всіх інших дівчат"

Нагадаємо, Пронуфрійчук з "Танців з зірками" розкрила автора свого неймовірного образу

А ще Politeka повідомляла, що Онуфрійчук розлютила глядачів кадрами з мамою на " Танцях з зірками»

Також Politeka писала, що Онуфрійчук з "Танців з зірками" зробила несподіване зізнання про шлюб з мільйонером



