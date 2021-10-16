Нова ведуча "Танців з зірками" Іванна Онуфрійчук, показала, як блищала на шоу "Міс Україна Всесвіт 2021", порадувавши фанатів.
Як пише Politeka.net, ОНУФРІЙЧУК стала новою ведучою "Танців з зірками", замінивши там співачку Тіну Кароль. Зірка також веде ще кілька програм на ТБ, а також розвиває блог в Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.
На нових фото Іванна показала, як була на конкурсі "Міс Україна Всесвіт". Зірка там була присутня в якості поважного журі. Для конкурсу Онуфрійчук одягла ефектну міні-сукню з відкритими плечима. Іванна опублікувала кілька фото, на яких показала учасниць конкурсу і саму переможницю - Анну Неплях.
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Давно я не бачила, щоб на одній сцені зібралося стільки красивих і талановитих дівчат!
Всі учасниці конкурсу вже сформувалися особистості, які чогось досягли.
Взагалі, для мене кожна з дівчат, вчора вийшли на сцену, вже переможниця.
Я сама колись була на їхньому місці і знаю, що таке конкурси краси.
Це щоденні підготовки, зйомки, зустрічі. Ти на підборах і з макіяжем з 6 ранку до 11 вечора.
Це складно і фізично, і морально.
Тому, вітаю із заслуженою перемогою Ганну Неплях, яка вразила всіх членів журі та глядачів", - написала Онуфрійчук.
Фанати поставили майже 2 тисячі лайків і написали коментарі:
"Це щось, Анна", "третя віце-міс симпатичніше дівчина"," Іванночка, так схудла", "випадково ця красуня Анна не брала участь в шоу"Холостяк"?", "Так ви набагато красивіше всіх інших дівчат"
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