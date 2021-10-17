Співачка Тіна Кароль (Тетяна Ліберман) вразила фанатів своїм новим образом, з'явившись в незвичайній сукні на концерті.

Так, 36-річна зірка завжди ретельно підбирає свої луки. Досить часто співачка віддає перевагу спокусливим нарядам, сукням з вирізами і розрізами для виходу в світ або фотосесій. Цей випадок не став винятком.

Кароль поділилася свіжими кадрами в "сторіз" у себе в Instagram, на яких спочатку показала, як чепуриться перед дзеркалом напередодні виступу, а потім, вже з мікрофоном, в кульмінаційний момент на сцені, передає Politeka.net.

Тіна з'явилася на концерті в чорній асиметричній сукні зі сріблястою вставкою-сіточкою збоку. Родзинкою вбрання став виріз до стегна: співачка із задоволенням хвалилася стрункою ніжкою. Чорні лаковані туфлі з гострим носиком доповнили образ. Волосся зірка, традиційно, розпустила і поклала на плечі.

Публіка оцінила старання Кароль, не втримавши свого захоплення. На кадрах, які Тіна репостнула зі сторінки шанувальника, йдеться: "Така красива!".

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