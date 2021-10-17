Знаменита телеведуча Катя Осадча, дружина Юрія Горбунова, яка нещодавно народила третього сина, вразила барвистим чином під час інтерв'ю із зірковими колегами.

Зараз телеведуча веде активний спосіб життя, незважаючи на те, що нещодавно народила сина. Зараз Катерина постійно задіяна в зйомках нових ефірів для світського шоу.

В ефектному кораловому костюмі і з яскравим макіяжем телеведуча зустрілася з колегами на зйомках популярного шоу:

"Світський репортаж з-за лаштунків зйомок "Вечірнього Кварталу" вже сьогодні🔥 гортайте карусель😉 чиє інтерв'ю чекаєте?» - написала під серією кадрів Катерина.

Користувачі Мережі розділилися в думках:

"Не знаю хто як:)! А Монатік красень🔥 😍; ще є те, хто ходить і дивиться це ?! 🤢 🙄 😬 як це ще знімається ?!; молодець хороша добірка фото; Ой ну в гумових чоботях це через цур!; Катя не змінюється 🔥 народ розпирає вшир🙈 😢; це законно так виглядати після недавніх пологів😍; неймовірний, обожнюваний😍».

Раніше телеведуча часто показує в Instagram кадри зі зйомок для майбутніх ефірів світського шоу. Цього разу Катерина показала стильний образ разом зі спортсменкою Дариною Білодід, з якою зустрілася на конкурсі.

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