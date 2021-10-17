Відразу дві красуні з проекту "Танці з зірками", нова ведуча Іванна Онуфрійчук та учасниця Ольга Харлан, виявляється знайшли свою долю з коханими-іноземцями.

Про це знаменитості розповіли в програмі "ЖВЛ", пише Politeka.net.

Так, 26-річна українська модель і актриса Іванна Онуфрійчук, завдяки частим поїздкам за кордон до знайомств з іноземцями вже звикла. Влітку 2018-го на іспанському курорті вона познайомилася з казахським бізнесменом Алмазом. Правда, він на той час був одружений на землячці-мусульманці. Але через небажання дружини мати дітей, Алмаз вирішив розлучитися.

Через рік бізнесмен зробив пропозицію Онуфрійчук, подарувавши їй обручку прямо на вечірці з нагоди її дня народження. Через півроку вони зіграли розкішне весілля на Мальдівах.

Зараз пара живе на дві країни, так як Алмаз шостий рік поспіль працює в Швейцарії. Вони взяли курс на дітей, але довелося призупинитися, так як Іванну покликали на "Танці з зірками".

"Він східної культури, в міру ревнивий, був дуже навіть проти, щоб я активно працювала ведучою, тому що сьогодні у нас сім'я і нам треба планувати народжувати дітей...", - зізналася Іванна.

31-річна українська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан та італійський шабліст Луїджі Самеле разом вже три роки. Хлопець надав неймовірну підтримку коханій, після її поразки на Олімпіаді в Токіо.

"Він мене навчив тому, що я все-таки Оля Харлан, я особистість, я спортсменка, я хороша", - зазначила фехтувальниця.

Після Олімпіади пара вирушила знайомитися з батьками Харлан в Україну. Луїджі був у захваті від борщу і пиріжків, але надовго затриматися їм не вдалося - Ольга зважилася брати участь в "Танцях з зірками". До речі, її партнером на паркеті став відомий серцеїд Дмитро Дікусар, колишній чоловік Олени Шоптенко та Ірини Білик.

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