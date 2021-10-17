Відомий гумористичний артист і сценарист Олександр Еллерт показав у соцмережі свій новий стиль - із зеленою толстовкою і помаранчевими кросами.

Як повідомляє Politeka.net, відомий комік і учасник шоу "Холостячка" Олександр Еллерт, який за чутками нещодавно зробив пропозицію своїй коханій Ксенії Мішиній, поділився в мережі несподіваними кадрами. У своїх Instagram-сторіс артист запостив відео, на якому продемонстрував свій новий яскравий стиль.

На кадрах, які Саша зняв сам, він зображений на вулиці, мабуть, тільки що вийшов з авто. Перед камерою комік з'явився в стильному яскравому образі - на ньому зелена толстовка з чорною жилеткою, світлі спортивні штани і яскраві помаранчеві кроси. На голові хлопця модна шапка, а на обличчі густа щетина.

"Так, якщо ви побачите людину, яка в зеленій пайку, чорній жилетці, шапці, в бежевий брудних штанях, в помаранчевих кросівках і синіх носулях, то знайте – ця людина збирався в темряві на дотик", - розповів Еллерт про свій прикид.

Нагадаємо, Сусіди Еллерта і Мішиної здали їх після таємної "заручин": "Весіллі бути!".

Як повідомляла Politeka, Еллерт вперше підтвердив возз'єднання з Мішиною і показав, як повернув "холостячку": "У проекті я цього не зробив".

Також Politeka писала, що Еллерт вперше висловився про таємні заручини з Ксенією Мішиною: "А щасливий який!".