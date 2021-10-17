"А далі як буває в кращих фільмах"

Український шоумен і актор Григорій Решетник, ведучий "Холостячки" та "Україна має талант", поділився з публікою емоціями у важливий для себе день.

17 жовтня Решетнику виповнюється 38 років, чому Григорій і присвятив свій новий пост в Instagram, передає Politeka.net.

Ведучий постав на фото в стильному образі і з широкою посмішкою за лаштунками одного з шоу.

"Мені 38 і я щасливий 🥳 Люблю життя 😍", - йдеться в підписі.

Під постом відгукнулася його дружина, Христина Решетник, з якою вони нещодавно відзначили 11-ту річницю весілля.

"З Днем народження моя любов😍 🎂 🥂", - написала 31-річна дівчина.

"Спасибі, життя моє, люблю сильно❤️", - відповів їй чоловік.

Інші користувачі теж приєдналися до привітань:

"Міцного здоров'я вам і вашій родині!!! Многая літа!!! ❤ ️"; "А далі, як буває в кращих фільмах. 🔥"; "🥳Надихай і надихайся! 🙌Будь щасливим і здоровим! 💥"; "Тут нічого додати ... ти любиш життя, а життя любить тебе!!! просто вогонь 🔥, так тримати Куме🎂 🥳 😘"; "Ого, який ще молодий 😜"; "Ура! Завжди будьте таким щасливим, як на цьому фото".

Відмітимо, Григорій Решетник народився в Миколаєві в родині телефонного майстра (батько) і товарознавця (мати).

З дитинства Григорій демонстрував творчі здібності, і в 11 років батьки віддали сина в колектив народного танцю «Трицвіт», а з 16 років він почав розвивати і вдосконалювати свої акторські здібності в театральній студії при міському Будинку творчості.

У 2007 році Решетник з відзнакою закінчив КНУКіМ, отримавши червоний диплом магістра, а в 2009 році вступив до аспірантури того ж навчального закладу.

У шлюбі з Христиною у них народилося троє синів.

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