Відома модель і внучка легендарної співачки Софії Ротару Соня Євдокименко провела ранок разом зі своїм нареченим-мільйонером зі списку Forbes Денисом Жадановим.

Як передає Politeka.net, Соня Євдокименко є відомою моделлю і починаючою співачкою. Також вона відома як внучка легендарної співачки Софії Ротару. Все літо вона відпочивала в різних країнах і жила в Україні, і тепер вона повернулася в Нью-Йорк, де продовжить навчання на дизайнера.

Так, цього разу Соня Євдокименко опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, модель у відносинах з мільйонером Денисом Жадановим, який входить до списку Forbes у списку "Топ-30 підприємців Європи молодше 30 років у сфері технологій". На кадрах вони проводять ранкову прогулянку на велосипедах.

"Обіймаю теплу погоду! Якщо ви знаходитесь в Нью-Йорку, візьміть велосипед і насолоджуйтеся містом",- порадила Соня Євдокименко.

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