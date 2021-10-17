"Реально, як актор з фільму"

Український шоумен, ведучий шоу "Маска" та "Співають всі" Володимир Остапчук викликав фурор кадрами з салону краси.

37-річний Остапчук поділився свіжими кадрами в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постав відразу ж після стрижки, передає Рoliteka.net (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).

"Постригли коротку класичну стрижку машинкою, як асиметрично у нас вийшло - типу, зимова вишня", - говорить жіночий голос за кадром, поки ведучий з ще мокрим волоссям крутився в кріслі навколо своєї осі.

Сам Остапчук назвав нову зачіску - "Прощай купці".

Експерименти із зовнішністю справили незабутнє враження на фанатів Володимира. У коментарях його порівняли із зіркою 90-х співаком Юрою Шатуновим і голлівудським актором Томом Крузом.

"Нічого так) тепер зручно перуки кріпити)))))😂 😂 😂"

"зачіска "американ бой" 🔥 - реально, як актор з фільму😍 🔥 👏"

"Івасик-Телесик..."

"Як говорила моя хороша знайома ну прям "син булошника"😂"

"Том Круз 🔥"

"Юра Шатунов 😆"

"Захотілося побігати по дахах, голубів поганяти?"

"Гніздо 🤣 🤣жахлива зачіска 🤣 а сам гарненький😌"

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