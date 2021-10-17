Відома українська співачка і модель Даша Астаф'єва часто показує модні кадри з нових фотосесій, які дивують фанатів через сміливість образів.

Даша Астаф'єва почала давно брати участь в модельних зйомках і звикла показувати себе в досить сміливих і незвичайних нарядах. Зокрема, нерідко Даша одягає маленькі сукні, чорні боді або костюми з відкритими елементами. Наприклад, в брючному костюмі без блузи вона виглядала дуже кокетливо.

"Жінка муза" - звернувся фотограф, відзначаючи профіль Астаф'євої в Instagram.

Користувачі Мережі тут же почали відповідати на побачене:

"Шикарно; ви така талановита👏; Шикарно🔥 як круто 😍; Даша прекрасна і фото дуже красиві ❤️; як талановито; Боже, це дуже💔; прекрасна🖤; Вау!😍 ; Українська Беллуччі❤️; Крутий у вас тандем вийшов!; Як сильно!! І глибоко; де можна побачити без цензури?».

Раніше Даша показала, як позує на причалі з вудкою в руках. До слова, у своїх інтерв'ю співачка не раз говорила про те, що риболовля її хобі, так що тепер схоже вирішила поєднати два своїх захоплення – риболовлю і відверту фотосесію.

Перед камерою зірка позує у вузькому чорному боді, на її руках довгі темні рукавички, а на ногах спокусливі панчохи.

Нагадавши, Астаф'єва полонила млосним видом біля басейну в мініатюрному боді: фото.

Як повідомляла Politeka, Астаф'єва в одному боді і панчохах влаштувала "пожежу" на рибалці: "бідні мужики".

Також Politeka писала, що Астаф'єва без верху покрасувалася розкішною фігурою:"схожа на Моніку Беллуччі".