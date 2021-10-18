На переможницю "МайстерШеф" Ольгу Мартиновську, яка пізніше стала суддею цього проекту, несподівано зійшло осяяння у Франції.

32-річна шеф-кухар приховує своє особисте життя. Відомо, що вона була заміжня, але зараз одна виховує маленьку доньку. В Мережі ходять чутки про роман Мартиновської з колегою по "МайстерШеф", при цьому публіка гадає, з ким же саме - Ектором Хіменес-Браво або Володимиром Ярославським. Ольга з іронією коментує чутки, не підтверджуючи, але й не спростовуючи їх.

У своєму новому пості в Instagram суддя "МайстерШеф" поділилася кадрами з подорожі по Франції, передає Politeka.net.

"Я зупинилася в мальовничому автентичному готельчику в Провансі. Номер Gourmande (гурман, з фр., ред.) - так символічно. І не тому, що я працюю над кондитерським курсом. А тому, що я гурман по життю і до життя. Так люблю! Я голодна до життя, завжди є апетит до нього. Вранці господиня готелю, садівник, офіціантка, сусіди і власник запитали як мені спалося, як сніданок, чи не холодно, чи смачно... Я скучила за цим", - поділилася Ольга.

Також Мартиновська розповіла, чому їй довелося червоніти від збентеження: "А ще говорили, що я занадто красива, щоб бути самотньою і подорожувати на самоті. Я червонію від компліментів".

Зірка "МайстерШеф" зізналася, що вона більше не хоче самотності.

Користувачі кинулися коментувати побачене:

"Слава богу, нарешті💋 💜 🌼 💞"

"Самотність це добре, але не весь час"

"Ви дійсно дуже хороша. Самодостатня дівчина! 👏❤️"

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