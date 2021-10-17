Не дивно, що співачка Настя Каменських, відома своєю любов'ю до всього латиноамериканського, засвітиться на "Танцях з зірками".
Адже сьомий випуск цього шоу, який відбудеться 17 жовтня, буде присвячений саме гарячим латиноамериканським танцям.
34-річна Каменських стала ведучою балкона. Артистка нещодавно презентувала перший іспаномовний альбом, пісні з якого вже стали хітами і звучать на танцювальних майданчиках у багатьох країнах світу. У "вечір латини" Настя зустрічатиме пари після виступів і дізнаватиметься їхні перші емоції.
У своїх "сторіз" в Instagram співачка поділилася, як проходить підготовка до зйомок, передає Politeka.net.
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"Ох, і насичений у мене буде сьогодні день..., - зазначила вона, показавши кадр із золотими сходами, - Впізнаєте?".
Фанати "Танців з зірками" відразу ж впізнали цю декарацію.
"Сьогодні буде дуже красиво, дуже гаряче і дуже цікаво! Ми Вам таке готуємо 🔥 🔥 🔥 Репетируємо вже кілька годин, щоб все було ідеально!", - продовжила Каменських.
Відзначимо, також стало відомо, хто займе четверте суддівське крісло - на цей пост запросили грузинського шоумена Іраклі Макацарія, який два роки тому боровся за звання кращого танцюриста на цьому паркеті разом з хореографом Яною Заєць.
Нагадаємо, що Каменських у шкіряних лосинах влаштувала справжній струс своїм формам під час танцю
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