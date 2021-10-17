Відома українська співачка Джамала, яка бере участь в "Танцях з зірками" вудила шанувальників новими фото в боксерських рукавичках.

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Джамала, яка бере участь у шоу "Танці з зірками", часто радує шанувальників яскравими публікаціями у своєму Instagram. Так, цього разу зірка здивувала кадрами зі спортзалу, на яких позує з боксерськими рукавичками на руках.

Так, на нових фотографіях Джамала відображена в темних стінах спортивного залу. Вона з'явилася перед камерою в темних спортивних штанях і чорній вузькій футболці, її волосся зібране в акуратну зачіску, а на обличчі немає макіяжу. На руках співачки чорно-білі боксерські рукавички, які вона склала перед обличчям.

У підписі до фото Джамала написала: "Боріться – поборете!". Вона також розповіла, що в новому ефірі "Танців з зірками", який відбудеться в неділю, 17 жовтня, шоу покинуть відразу дві пари. Співачка закликала голосувати за її пару, а також поділилася, що партнер присвятив її в своє хобі - бокс, і вона вперше вийшла на ринг.

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