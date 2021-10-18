Молода переможниця шоу "Холостяк" з Максом Михайлюком Даша Ульянова встигла показати кілька стильних образів на зйомках нового шоу, в якому віднедавна виступає в ролі телеведучої.

Даша Ульянова стала вести свій профіль в Instagram досить активно відразу після того, як як перемогла на проекті. Безліч шанувальників шоу стали стежити за її життям незважаючи на те, що пара Макса і Даші не склалася, а самі вони перестали спілкуватися.

Зараз дівчина пробує себе в різних сферах і якийсь час не говорила про себе, посилаючись на зайнятість і небажання показувати якийсь занепад сил. Зараз Ульянова стала телеведучою на популярному шоу, де відзначилася не тільки бездоганним знанням української мови.

У дотичних сукнях, костюмах з вирізами і нарядах з декольте дівчина виглядала дуже привабливо, особливо шанувальникам запам'ятали останні наряди зірки з двох попередніх ефірів.

Раніше в Сторісах Даша показала свій осінній лук і покрасувалася перед камерою і дзеркалом. Довгі розпущені локони, завиті в кучері, ідеально підійшли до вбрання дівчини. А шкіряні чоботи з короткими шкіряними шортами Ульянова вирішила поєднувати з простим гольфом і тонкими колготками.

Примітно, що фото з салону в профілі Даша вже публікувала кілька разів, проте через хвилину знову видалила, вирішивши залишити тільки тимчасові кадри в Сторісах.

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