Відома продюсер і колишня дружина популярного музиканта Потапа (Олексія Потапенко) Ірина Горова вирушила в подорож в місто Самарканд, Узбекистан.

Як передає Politeka.net, Ірина Горова є відомим музичним продюсером. Також вона є співзасновницею продюсерського центру MOZGI Entertainment. У 2014-му році Ірина і Потап (Олексій Потапенко) розлучилися, але все також продовжують спілкування і роботу над проектами. У них є спільний син - Андрій Потапенко.

Так, цього разу Ірина Горова опублікувала нові фото на своїй сторінці в Instagram. Екс-дружина Потапа вирушила в місто Самарканд, який знаходиться в Узбекистані (щоб подивитися всі фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Самарканд один з найдавніших міст у світі, який став столицею регіону Мавераннахр за часів Тамерлана в 1370 році. Неймовірно величезна імперія, яка простягалася від Індії до Османської імперії. Завдяки своїй мощі й любові до мистецтва, Тамерлан заселив місто ремісниками та майстрами з усієї імперії й кажуть, що мечеті будував за 3 роки", - розповіла Ірина Горова.

Екс-дружині Потапа залишили кілька приємних коментарів під фото: "Малятко на мільярд", "Мам, ну яка ж ти", "Яка краса".

Раніше повідомлялося, екс-дружина Потапа Горова разом з донькою змусили задуматися українців: "Як часто ви працюєте з цим?"

Також, екс-чоловік Горовий через роки розповів, чому вона стала дружиною його друга Потапа: "Все так і було"

Politeka розповідала, екс-дружина Потапа заінтригувала образом суворої бізнес-леді: "Дуже пишаюся тим, що була..."