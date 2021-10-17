Українська співачка, блогер і актриса Надя Дорофєєва, екс-учасниця гурту "Время и стекло", показала, як проводить час у Туреччині в середині жовтня.

Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку співачки в Instagram.

Схоже, що Дорофєєва, яка зараз активно будує сольну кар'єру, вирішила поєднати виступ і відпочинок в сонячній країні.

Зокрема Дорофєєва зуміла знайти час для йоги.

"Спасибі велике за практику, коли вона була так необхідна. Все невипадково», - зазначила співачка.

Також Надя Дорофєєва, показала, як лежить на шезлонгу, сховавшись з головою рушником.

"Та що Ви знаєте про відпочинок", - підписала вона фото.

Раніше Дорофєєва поскаржилася на погоду в Туреччині, показавши кумедне фото.

Також у Туреччині Дорофєєва зустріла українського співака, учасника шоу " X-Фактор» Антона Вельбоя, відомого як Wellboy.

Нагадаємо, чоловік Дорофєєвої Дантес після пародії на Тіну Кароль обзавівся чарівними кучерями.

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