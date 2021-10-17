Популярна українська співачка Тіна Кароль з'явилася в компанії відомого молодого артиста Івана Наві, кадри потрапили в мережу.

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Тіна Кароль, якій довгий час приписували роман з молдавським виконавцем Даном Баланом, з'явилася в компанії молодого красеня. Фотоколаж, на якому співачка позує разом з хлопцем опублікували на фан-сторінці в Instagram, присвяченій зірці.

Виявилося, що Тіна нещодавно зняла спільне відео з молодим виконавцем Іваном Наві на їх дуетну композицію "Ангели все знають". Так що на кадрах фотоколажу Тіна позує саме з ним, і треба сказати, що співачка поруч з красенем виглядає невимушено і навіть щасливо.

У підписі до публікації йдеться: "Mood відео "Ангели все знають" вже на 6 місці в трендах #youtube. Саме час підтримати це ніжне відео лайком і коментарем".

Нагадаємо, Тіна Кароль викликала фурор в асиметричній сукні на концерті: "Така красива!".

Як повідомляла Politeka, Кароль відкинула збентеження і влаштувала палкі танці в модному топіку: фото.

Також Politeka писала, що Тіна Кароль підкреслила свою натуральну красу легким макіяжем: фото крупним планом.