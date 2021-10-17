Дружина героя шоу "Холостяк-10" пілота Макса Михайлюка, модель Даша Хлистун, розповіла, що вразило її на прогулянці з маленькою донькою Аріаною.
Відома модель, яка стала першим ангелом Victoria's Secret з України Даша Хлистун зараз будує стосунки з колишнім героєм шоу "Холостяк" Максом Михайлюком, пише Politeka.net. Пара стала батьками навесні цього року, у них народилася дочка Аріана.
У своєму Instagram Даша Хлистун часто ділиться одкровеннями про сімейне життя і, зокрема, про дитину. Цього разу красуня записала сторіс, здивувавши виглядом у чорній шапці.
Зірка була без макіяжу і в картатому пальто.
"Сьогодні будете споглядати мої строїс в шапці. Я не встигла висушити голову, Аріана закомандувала спати", - розповіла модель.
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Дівчина вийшла на прогулянку з донькою, і поділилася історією, свідком якої стала. За словами дружини екс-"холостяка" у неї на районі з дітьми в основному гуляють няні, мами або бабусі, але серед усіх виділяється чоловік.
"Судячи по колясці у нього дочка... Ви просто не розумієте, цей чоловік найщасливіший серед усіх нас, правда. Він настільки світиться від щастя, видно, як він балдіє і кайфує від того, що проводить час з дитиною... Це так круто, коли у чоловіка дитина довгоочікувана, і ось як зараз він проводить час, гуляє з нею... Його дружина, напевно, найщасливіша", - розповіла Даша Хлистун.
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